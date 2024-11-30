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ماذا تفعل الحكومة لحل أزمة عجز الأطباء؟ وزير الصحة يوضح - أخبار كلمتك

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ماذا تفعل الحكومة لحل أزمة عجز الأطباء؟ وزير الصحة يوضح - أخبار كلمتك

ماذا تفعل الحكومة لحل أزمة عجز الأطباء؟ وزير الصحة يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:50 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية إنه بعد زيادة كليات الطب خلال السنوات الأخيرة ننتظر وصول حجم الأطباء إلي 29 ألف طبيب سنويا.


كفاءة الطبيب المصري والمهارة الطبية التي يتميز بها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: الطبيب المصري سواء في إنجلترا أو غيرها من دول العالم عليه اقبال شديد بفضل الكفاءة والمهارة الطبية التي يتميز بها.

 

حل مشكلة عجز الأطباء

ورد وزير الصحة على سؤال عمرو أديب بشأن عجز الأطباء في المستشفيات في ظل التوسعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، قائلا: "الطبيب يجب أن يحصل على ما يستحقه، ونجد أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي تطبق في 6 محافظات تراعى ذلك، حيث يحصل الطبيب على مقابل مادي مريح ومنافس للقطاع الخاص".

نائب وزير الصحة: دمج صحة الفم ضمن الوقاية من الأمراض غير السارية

وزير الصحة: نسعى لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين

حماية الأطباء في المستشفيات

ولفت إلي أن القوانين الطبية الجديدة توفر الحماية والأمان للأطباء والأطقم الطبية في المستشفيات ضد أي اعتداءات وهو ما يشجع الطبيب على عدم الهجرة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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