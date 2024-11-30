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هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

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هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:45 مساءً - تساؤلات عديدة من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول وجود إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل؟.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض الإجابة الخاصة عن السؤال، هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل؟.

 

أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر

 

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل، وكانت إجازة 6 أكتوبر 2024 هي آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر حصل عليها الموظفون والعاملون بالدولة، ومن المفترض أن تكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هي إجازة عيد الميلاد المجيد، إلا أنها ستكون في يناير 2025.

 

الإجازات والعطلات خلال شهر ديسمبر  2024 

 

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل، وتضمنت الإجازات والعطلات خلال شهر ديسمبر 2024 ما يلي:


الجمعة 6 ديسمبر 2024


السبت 7 ديسمبر 2024


الجمعة 13 ديسمبر 2024


السبت 14 ديسمبر 2024


الجمعة 20 ديسمبر 2024


السبت 21 ديسمبر 2024


الجمعة 27 ديسمبر 2024


السبت 28 ديسمبر 

 

 

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

 

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل، وكشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام الإجازات وتتضمن:

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.

25 يناير السبت ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.

31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك.

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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