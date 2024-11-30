قرينة السيسى تهنئ هنا جودة لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك: سعيدة بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة..أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح.

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