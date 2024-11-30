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قرينة السيسى تهنئ هنا جودة لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة - أخبار كلمتك

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قرينة السيسى تهنئ هنا جودة لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة - أخبار كلمتك

قرينة السيسى تهنئ هنا جودة لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك: سعيدة بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة..أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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