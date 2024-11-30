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تنطلق غدا، جداول امتحانات شهر نوفمبر بمدارس الجيزة لجميع المراحل (صور) - أخبار كلمتك

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تنطلق غدا، جداول امتحانات شهر نوفمبر بمدارس الجيزة لجميع المراحل (صور) - أخبار كلمتك

تنطلق غدا، جداول امتحانات شهر نوفمبر بمدارس الجيزة لجميع المراحل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، على أن تبدأ الامتحانات غدا الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 وتستمر حتى يوم الأحد 8 ديسمبر من نفس العام.

ودعت المديرية جميع الإدارات التعليمية والمدارس إلى الالتزام التام بالمواعيد الجديدة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل ١١ يناير.. والإعدادية ١٨ يناير

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

 

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

 

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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