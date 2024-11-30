القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، حقيقة ما يتردد بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات.

حزمة حماية اجتماعية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لن يتم إقرار أي حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة الحالية، ولا يوجد زيادة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.

الموعد المتوقع لزيادة المرتبات والمعاشات بعد دراسة إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة كيف يحدد القانون نسبة العلاوات من الرواتب الإجمالية للموظفين ؟

توقعات بزيادة الرواتب والمعاشات

وأضاف: نتوقع إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة المقبلة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات ولكن بدون معرفة الموعد أو حجم الزيادة.

تصريحات وزارة المالية

في وقت سابق، نفى مصدر بوزارة المالية في تصريح خاص لـ “كلمتك” ما يتم تداوله بشأن زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024، مؤكدًا أن المرتبات في سياقها الطبيعي دون أي زيادات حتى الآن.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024

وعن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة، ذكر المصدر أنه يتم الآن دراسة إمكانية إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة.

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