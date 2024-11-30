تعرض امراة يمنية لعملية نصب كبرى بالسعودية على يد يمني واعلامي عسكري يتوعد بهذا الامر - أخبار كلمتك

تعرض امراة يمنية لعملية نصب كبرى بالسعودية على يد يمني واعلامي عسكري يتوعد بهذا الامر - أخبار كلمتك

استبعاد مصطفى محمد من مباراة نانت وباريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

استبعاد مصطفى محمد من مباراة نانت وباريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

بوكايو ساكا ملك صناعة الأهداف في أوروبا - أخبار كلمتك

بوكايو ساكا ملك صناعة الأهداف في أوروبا - أخبار كلمتك

صادق السالمي حكما للأهلي وبلوزداد في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

صادق السالمي حكما للأهلي وبلوزداد في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتعادل 1-1 مع بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتعادل 1-1 مع بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:50 - ترامب للدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار: سنفرض رسوم جمركية 100% - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:50 - ترامب للدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار: سنفرض رسوم جمركية 100% - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - on time sports ترعى العرض الخاص لـ«الحريفة 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - on time sports ترعى العرض الخاص لـ«الحريفة 2 - أخبار كلمتك

بعد سقوط حلب، خبير عسكري يتوقع سيطرة الفصائل المسلحة على مدن سورية أخرى - أخبار كلمتك

بعد سقوط حلب، خبير عسكري يتوقع سيطرة الفصائل المسلحة على مدن سورية أخرى - أخبار كلمتك

ترامب يهدد "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% - أخبار كلمتك

ترامب يهدد "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة - أخبار كلمتك

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، حقيقة ما يتردد بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات.

حزمة حماية اجتماعية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لن يتم إقرار أي حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة الحالية، ولا يوجد زيادة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.

الموعد المتوقع لزيادة المرتبات والمعاشات بعد دراسة إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة

كيف يحدد القانون نسبة العلاوات من الرواتب الإجمالية للموظفين ؟

توقعات بزيادة الرواتب والمعاشات

وأضاف: نتوقع إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة المقبلة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات ولكن بدون معرفة الموعد أو حجم الزيادة.

تصريحات وزارة المالية

في وقت سابق، نفى مصدر بوزارة المالية في تصريح خاص لـ “كلمتك” ما يتم تداوله بشأن زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024، مؤكدًا أن المرتبات في سياقها الطبيعي دون أي زيادات حتى الآن.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024

وعن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة، ذكر المصدر أنه يتم الآن دراسة إمكانية إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزارة الكهرباء تستضيف أعمال المجلس الوزاري العربي بالعاصمة الإدارية غدا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق