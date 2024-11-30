خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار العمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - أسعار العمرة، كشف محمد الطارق، خبير السياحة الدينية، السبب وراء ارتفاع أسعار رحلات العمرة، موضحًا أن رحلات الترانزيت لا تُنفذ من خلال شركات السياحة المرخصة، لأن التأشيرة لا تسمح بالإقامة أكثر من 4 أيام، والبعض يذهب إلى المملكة ترانزيت للقيام بأداء العمرة بصورة مخالفة.

رحلات العمرة عن طريق الترانزيت

وأضاف: أن هناك صفحات وهمية لا تتبع وزارة السياحة تُروج للعمرة عن رحلات الترانزيت، مشيرًا إلى أن رحلة الترانزيت تكلف المواطن من 15 لـ 18 ألف جنيه أو رحلة العمرة المرخصة فالتكلفة تتراوح ما بين الـ 30 و35 ألف جنيه، وهذا هو المستوى الاقتصادي.

اسباب ارتفاع اسعار العمرة

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المشاكس”، الذي يقدمه هيثم بسام، بقناة "القاهرة والناس"، إلى أن ارتفاع تكلفة العمرة يرجع إلى العديد من الأسباب ومنها ارتفاع تكلفة تذكرة الطيران، بالإضافة لتكلفة حجز الفنادق في المدينة، مشيرًا إلى أن تأشيرة العمرة تشمل النقل والتأمين، ويتراوح سعرها من 10 لـ 12.5 ألف جنيه.

سعر الباركود الموحد

ولفت إلى أن سعر الباركود الموحد يقدر بـ 2200 جنيه، وبعض الشركات تبيعه بـ 4 آلاف جنيه، مضيفًا أن قيمة تذكرة الطيران للمملكة تزيد على 14 ألف جنيه سواء في الطيران السعودي أو طيران شركة مصر للطيران.

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