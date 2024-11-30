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انتظام حركة قطارات الوجه البحرى بعد تعطلها إثر مصرع شاب بمنطقة قليوب - أخبار كلمتك

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انتظام حركة قطارات الوجه البحرى بعد تعطلها إثر مصرع شاب بمنطقة قليوب - أخبار كلمتك

انتظام حركة قطارات الوجه البحرى بعد تعطلها إثر مصرع شاب بمنطقة قليوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - انتظمت حركة القطارات على خطوط  الوجه البحرى، بعد تعطلها لبعض الوقت نتيجة حادث مصرع شاب كان يعبر السكك الحديد من منطقة غير معدة للعبور صدمه قطار.

 

حادث قطار قليوب 

وناشدت الهيئة القومية للسكك الحديد  المحافظات للمشاركة معها فى التوعية  بمخاطر عبور شريط السكك الحديد من الأماكن غير المعدة للعبور.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديد تلقت اشارة بمصرع  شاب أثناء عبور شريط السكك الحديد بمنطقة العبور.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد ببلاغ بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري.

 

انتقلت على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وفاته، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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