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الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

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الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

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الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفدًا من الأكاديمية العسكرية الفرنسية سان سير كويتجدان "AMSCC"، وذلك للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومة التعليمية المتطورة التي يتم العمل بها داخل الكلية، فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية مع كبرى المؤسسات التعليمية.

 

مجال التعليم التكنولوجى وتوطين التكنولوجيا الحديثة

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أِشار خلالها إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وخاصةً فى مجال التعليم التكنولوجى والذى يعتبر خطوة من خطوات توطين التكنولوجيا الحديثة.

الكلية العسكرية التكنولوجية 

وشاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا عن الكلية العسكرية التكنولوجية التى تعد واحدة من الصروح التعليمية بالقوات المسلحة التى تمتلك قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات، كما تفقد الوفد عددًا من المعامل الدراسية.

وفى ختام الزيارة أشاد الوفد بما شاهده داخل الكلية العسكرية التكنولوجية وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية فائقة التطور تضاهى أحدث المنظومات بالمؤسسات التعليمية الكبرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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