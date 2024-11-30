بنظام الشتلات والري الحديث، زراعة 20 ألف فدان قصب السكر بالأقصر وقنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:28 مساءً - عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اجتماعا للتحديد على الطبيعة مساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور والممارسات الزراعية الحديثة والاتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ،

لقاء وزارتى الرى والزراعة

حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي والدكتور جمعة بكير رئيس اللجنة الفنية بوحدة الري الحقلي والدكتور حسن معوض رئيس الإدارة المركزية للدرسات والتخطيط والتقييم بالهيئة، أعضاء اللجنة، ومن وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الري

والمهندس أحمد عبد الرسول رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري، والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الري ونظم الري الحديث، الاجتماع تناول مناقشة المساحات المقترحة بمحافظتى (الأقصر – قنا) لزراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياه.

جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة

وتم الاتفاق على ان تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة (10) آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر مع تطبيق نظام الرى بالتنقيط والزراعة بالشتلات، كما تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى زراعة (10) آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا مع تطبيق نظام الرى المطور، والممارسات الزراعية.

كما تم الاتفاق على عمل حقول إرشادية تجريبية للرى المطور والممارسات الزراعية والزراعة بالشتلات في بعض محافظات زراعة قصب السكر بمعرفة وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة.

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