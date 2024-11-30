الموانئ تبدأ تطبيق إجراءات جديدة للتيسير على الصادرات الزراعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:28 مساءً - بدأت هيئات الموانئ تطبيق القرارات الجديدة والخاصة بالتيسير على الصادرات الزراعية وتبسيط إجراءات الحجر الزراعى للصادرات المصرية من الموالح المتجهة إلى الاتحاد الأوربى.

الحجر الزراعى يطبق اجراءات تشجيعى للصادرات

وأعلن محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري عن خفض الفحوصات الإضافية علي الموالح المصرية المصدرة الي دول الاتحاد الأوروبي نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح ٢٠ % بدلا من ٣٠ % وسيتم مراجعة الموقف مرة أخري خلال عام ٢٠٢٥ لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الأخري من قائمة السلع التي تتعرض لفحوصات إضافية الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوربية

وفي سياق متصل، توجه رئيس الحجر الزراعي المصري إلى مدينة دوشنبه عاصمة طاجكستان ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الطاجاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي سيتم عقدها خلال الفترة ٢-٣ ديسمبر,

حيث يجري التفاوض علي تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية بالاضافة الي زيادة التبادل التجاري بين الجانبين

ومن ناحيته قال المهندس اسلام ابوالعلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري انه شارك في اجتماعات اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي والمنعقدة بمقر المفوضية الأوروبية بمدينة بروكسل.

وخلال مشاركته تم التطرق الي زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي والتي أشار ممثلو المفوضية إلي ارتفاعها بنسبة ٤١ % مقارنة بالأعوام السابقة، وتم التباحث حول خفض الفحوصات الإضافية علي بعض المنتجات، وكذلك مناقشة موقف تقاوي البطاطس الواردة وبعض الموضوعات الأخري،

والجدير بالذكر أنه سوف يبدأ اعتبارا من الغد أول ديسمبر فتح باب تصدير الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديري الجديد 2024/2025.

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