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الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الجابوني على زيادة معدلات التبادل التجاري.. وتنفيذ مشروعات البنية التحتية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الجابوني على زيادة معدلات التبادل التجاري.. وتنفيذ مشروعات البنية التحتية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الجابوني على زيادة معدلات التبادل التجاري.. وتنفيذ مشروعات البنية التحتية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه بحث مع نظيره الجابوني، بريس أنجيما، الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباحثات التي تمت مع نظيره الجابوني، أنه تم الاتفاق على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى تكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق على أولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات في مجالات الكهرباء والصرف الصحي، بهدف دعم جهود التنمية في دولة الجابون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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