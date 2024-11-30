الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الجابوني على زيادة معدلات التبادل التجاري.. وتنفيذ مشروعات البنية التحتية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه بحث مع نظيره الجابوني، بريس أنجيما، الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباحثات التي تمت مع نظيره الجابوني، أنه تم الاتفاق على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى تكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق على أولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات في مجالات الكهرباء والصرف الصحي، بهدف دعم جهود التنمية في دولة الجابون.