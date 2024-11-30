مصر الحلوة.. أماكن سياحية للحصول على أفضل ذكريات مع الأصدقاء والعائلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - تتمتع مصر بالعديد من الأماكن السياحية المميزة، بمبانيها المعمارية التاريخية التي تحمل كل منها قصة لأشخاص استطاعوا أن يحققوا إنجازات وعصر يدرس في كتب التاريخ، والتي ينصح بزيارتها للاطلاع على تاريخها المميز بالإضافة إلى الخضوع لجلسات تصوير مميزة، ومن منطلق حملة «مصر الحلوة»، التي أطلقتها جريدة الأسبوع، نستعرض بعض الأماكن التاريخية التي يمكن الخضوع لجلسات تصوير مميزة فيها.

منطقة الأهرامات

تعتبر منطقة الأهرامات من عجائب الدنيا السبع، ومن الأماكن التاريخية المميزة والتي يأتي إليها السياح من كل أنحاء العالم لزيارتها والاطلاع على تاريخ الفراعنة والتقاط صور بجانب الأهرامات وتمثال أبو الهول وركوب الخيول والجمال ما يساعد في الحصول على صور مميزة.

شارع المعز

يعتبر شارع المعز لدين الله الفاطمي، متحفا مفتوا حيث يحتوى على العديد من المباني التاريخية مثل المساجد والسبل والكتاتيب والتي تعود لعصور مختلفة، ونقوش معمارية تعلم من يراها معنى الفن الحقيقي، ويمكن هناك الخضوع لجلسات تصوير مميزة بجانب هذه المباني التاريخية.

السياحة في القلعة

القلعة ودخول مسجد محمد على وقصر الجوهرة، من الأماكن الآثرية الممتعة ويمكن والتقاط صور تذكارية مميزة مع الأصدقاء.

خان الخليلي

يعتبر خان الخليلي من الأماكن السياحية المميزة بمحافظة القاهرة، حيث يمكن التسوق وشراء الهدايا التذكارية هناك والتقاط الصور المميزة بجوار الأماكن التاريخية0