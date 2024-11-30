تعاون أكاديمي بين جامعة عين شمس والمنصورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - نظم وفد رفيع المستوي من جامعة عين شمس برئاسة الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة وإدارة العلاقات الدولية بالجامعه بالتعاون مع جامعة المنصورة زيارة إلى جامعة كولن للعلوم التطبيقية في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2024، بهدف تقديم الدعم الأكاديمي والإداري لبرنامج الماجستير متعدد التخصصات في الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي سيبدأ العام القادم بجامعة عين شمس.

تعاون أكاديمي بين جامعة عين شمس والمنصورة لتطوير حلول مستدامة لتحديات المياه في مصر

تعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الألمانية في مجالات البحث والتعليم المتعلقة بإدارة المياه، وتهدف إلى تبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المائية التي تواجهها مصر.

كما تهدف هذه الزيارة إلى التوقيع على اتفاقيات تعاون تشمل تطوير برنامج الماجستير في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعميق العلاقات بين جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، وجامعة كولن في مجالات البحث والتعليم المجتمعي.

تطوير حلول مستدامة لتحديات المياه في مصر

كما تناولت الزيارة مجموعة من الجلسات النقاشية حول سبل التعاون الأكاديمي وتطوير المناهج المشتركة، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم التطبيقي. كما تم مناقشة هيكل البرنامج الجامعي في إدارة الموارد المائية، وأهمية دمج الشركاء من القطاعين العام والخاص في عملية التعليم.

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير حلول مستدامة لتحديات المياه في مصر، وتحقيق نقلة نوعية في برامج التعليم والتدريب المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

واوضحت الدكتوره سيلفيا هوشيمر، رئيسة جامعة كولن للعلوم التطبيقية: "نحن في جامعة كولن فخورون للغاية بهذا التعاون الأكاديمي مع جامعتي عين شمس والمنصورة، والذي يأتي في إطار مشروع المياه متعدد التخصصات. هذا التعاون يعكس التزامنا بتطوير التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات حيوية مثل إدارة المياه، التي تشكل تحديًا كبيرًا في العديد من المناطق حول العالم. نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تشجع على التفكير النقدي والحلول المستدامة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا البرنامج في تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المياه في المستقبل."

تطوير مناهج تعليمية متقدمة تجمع بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية

أضاف الدكتور. لارس ريبي، عميد كلية التنمية المكانية وأنظمة البنية التحتية بجامعة كولن للعلوم التطبيقية: "نحن في جامعة كولن سعيدون جدًا بالتعاون مع جامعة عين شمس وجامعة المنصورة في مشروع iWater. من خلال هذا التعاون، نسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات المائية التي تواجهها مصر من خلال تطوير مناهج تعليمية متقدمة تجمع بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية.

يهدف برنامج الماجستير الذي سيجمع بين المؤسسات الثلاث إلى إعداد جيل جديد من الخبراء في مجال إدارة الموارد المائية، وهو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة وتبادل المعرفة بين البلدان."

كما صرح دكتور حسن أبو النجا، المنسق العام لبرنامج iWater بجامعة كولن للعلوم التطبيقية، قائلًا: "يمثل التعاون بين جامعة كولن وجامعتي عين شمس والمنصورة خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الشراكة الأكاديمية بين مصر وألمانيا في مجال إدارة الموارد المائية.

إيجاد حلول مستدامة للتحديات المائية التي تواجه مصر

ويعتبر هذا البرنامج ليس مجرد برنامج أكاديمي، بل هو منصة للتبادل المعرفي والبحثي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة، مما يسهم في إيجاد حلول مستدامة للتحديات المائية التي تواجه مصر والمنطقة. من خلال دمج تخصصات متعددة في مجال إدارة المياه،

تزويد الطلاب بالمعرفة المتعمقة والمهارات العملية

وقد أوضحت غادة فاروق أن البرنامج يسعي إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتعمقة والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع قضايا المياه بشكل مبتكر وفعال. وأنه في إطار العلاقات الاكاديمية السابقة والناجحة مع جامعة كولن نلتزم بتقديم بيئة تعليمية متطورة تساهم في بناء قدرات الكوادر الأكاديمية والمهنية، بما يواكب احتياجات التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي."

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.