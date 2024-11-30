وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.

قدم المجلس الشكر لجامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتورة صابرين جابر لتعيينها رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنين لسيادتها دوام التوفيق والسداد وللجامعة المزيد من التقدم والازدهار.



تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"



وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، موجهًا بضرورة استمرار تنفيذ المبادرة، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

تنفيذ مبادرة "تمكين" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل"

وثمن الوزير جهود الجامعات في تنفيذ مبادرة "تمكين" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل لتقديم الخدمات المتكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات والمُلتقيات القمية المختلفة، وكذلك تكثيف التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لضمان تقديم الدعم والرعاية لهم، لافتًا إلى تنظيم احتفالية دولية كُبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة في ديسمبر القادم.

سياسة داعمة للابتكار والبحث العلمي

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة داعمة للابتكار والبحث العلمي، حيث تدعم تحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس، للمُساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، حيث يُتيح العديد من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور نشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد

وأشاد الوزير بنجاح تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة حقيقية تساهم في صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي.

إدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز

وأثنى الوزير على إدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

تطوير ووضع اللوائح والمقررات والخطط الدراسية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور؛ بهدف تبادل الخبرات والتعاون لتطوير ووضع اللوائح والمقررات والخطط الدراسية الخاصة بكلية الطب وكلية طب الأسنان، وتقييم جودة البرامج الدراسية الطبية وتطويرها، والتعاون في تجهيز كلية الطب وكلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي وفق المعايير الطبية الدولية، والتعاون في بناء الهيكل الأكاديمي لكلية الطب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين وتنمية قدراتهم؛ وتبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، والتعاون في مجال المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية بيئة إقليم الإسكندرية والبحيرة، وتنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل.

قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

وقدم السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق عرضًا حول أبرز ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2024، حيث نجح مكتب التنسيق في توزيع 951311 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وشهادة النيل الدولية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية والشهادات الفنية على الجامعات والمعاهد المصرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2024/2025

وفي هذا الإطار، قدم الوزير الشكر لكافة القائمين على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بإشراف السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وذلك لجهودهم المتميزة في إنهاء مختلف مراحل التنسيق بنجاح، وذلك لمختلف الشهادات (الثانوية العامة المصرية، الشهادات الفنية، الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية، الثانوية الأزهرية، مدارس STEM، مدارس النيل الثانوية الدولية).

كما قدم الوزير الشكر للإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي للوزارة، لدورها الفاعل في تقديم حملات توعوية تُرشد الطلاب لآليات التنسيق الإلكتروني الصحيحة بمختلف الوسائط الإيجابية، ونشر قوائم مؤسسات التعليم المُعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما قدم الوزير الشكر لوسائل الإعلام على دورها الكبير في توعية الطلاب أثناء فترة التنسيق وعملهم كجسور للتواصل بين الوزارة والطلاب والرأي العام طوال فترة التنسيق.

كما وجه الوزير الشكر لجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء الدين رئيس الجامعة على استضافة الجامعة لأعمال مكتب التنسيق.

كما قدم الوزير الشكر للجنة سياسات القبول والتنسيق برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان؛ على جهودها المثمرة خلال فترة التنسيق.

واستعرض الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية (الحكومية – الأهلية – الخاصة – التكنولوجية) والمعاهد، للعام الجامعي 2024/2025، والتي أقيمت خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر 2024.

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