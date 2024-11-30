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الرئيس السيسي: نقف مع الجابون لإنجاح المرحلة الانتقالية.. ونسعى لتعزيز التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: نقف مع الجابون لإنجاح المرحلة الانتقالية.. ونسعى لتعزيز التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: نقف مع الجابون لإنجاح المرحلة الانتقالية.. ونسعى لتعزيز التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقف مع الجابون لإنجاح المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس الجابوني اليوم، سعت لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة مع نظيره الجابوني، أنهم اتفقوا على زيادة علاقات التبادل التجاري بين البلدين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الجابون لتشمل مشروعا طرق جديدة وشبكة مياه وصرف، كما تبادلوا الرؤى ايذاء القضايا الإقليمية واتفقوا على أهمية التشاور والتنسيق بما يضمنن الامن والسلم في القارة الأفريقية.

وقال الرئيس السيسي: «هذه الزيارة للرئيس الجابوني تمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعاون، وارتفاع وتيرته واتطلع لنتائج الزيارة على المستوى المصري والجابوني وللقارة الأفريقية بشكل عام».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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