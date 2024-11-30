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مستشفى المنصورة الدولي تنقذ سيدة 45 عاما تعرضت لطعنة نافذة في الصدر - أخبار كلمتك

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مستشفى المنصورة الدولي تنقذ سيدة 45 عاما تعرضت لطعنة نافذة في الصدر - أخبار كلمتك

مستشفى المنصورة الدولي تنقذ سيدة 45 عاما تعرضت لطعنة نافذة في الصدر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - نجح فريق طبي متخصص من أطباء جراحة القلب والصدر وبالتعاون مع أطباء الجراحة العامة في مستشفي المنصورة الدولي التابع لوزارة الصحة والسكان في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ حياة مريضة ٤٥ عاما وصلت إلى المستشفى بحالة حرجة بعد إصابتها بجسم غريب سكين اخترق منطقة الصدر من الخلف واستقر بها.

إنقاذ سيدة من طعنة بالصدر بمستشفى المنصورة الدولي 

وقالت مستشفى المنصورة الدولي في بيان: علي الفور تم دخول المريضة بصورة عاجلة إلى العمليات لإجراء استكشاف بالصدر وتبين وجود اختراق نصل السكين للفص السفلي للرئة اليمنى اختراقا كاملا وصولا إلى الحجاب الحاجز ومنه إلى تجويف البطن محدثا إصابة للكبد.

وقام الفريق الطبي بنزع السكين،والسيطرة على النزيف والتعامل مع الإصابات المختلفة وتم استدعاء أطباء الجراحة العامة الذين قاموا بالتعامل مع الإصابة الخطيرة للكبد والحجاب الحاجز.

 

استخراج الجسم الغريب وعلاج الإصابات الخطيرة

 وتمكن الفريق من استخراج الجسم الغريب وعلاج الإصابات الخطيرة.
 

وأكد المستشفى أن المريضة الآن في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية الدقيقة.

ضم فريق أطباء جراحة القلب والصدر الدكتور  سامح ابراهيم استشاري جراحة الصدر والدكتور  محمد جاد اخصائي جراحة القلب والصدر  والدكتور مصطفي المرسي زمالة جراحة القلب والصدر والدكتور  محمود عكاشة نائب جراحة القلب والصدر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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