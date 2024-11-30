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السيسي: تعزيز التعاون مع الجابون في مجالات التجارة والاستثمار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية - أخبار كلمتك

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السيسي: تعزيز التعاون مع الجابون في مجالات التجارة والاستثمار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية - أخبار كلمتك

السيسي: تعزيز التعاون مع الجابون في مجالات التجارة والاستثمار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تباحثت مع الرئيس الجابوني حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة فى مجالات التجارة والاستثمار، حيث اتفقنا على أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى، وتكثيف علاقات القطاع الخاص فى البلدين

وأضاف الرئيس السيسي: كما اتفقنا على أولوية لتشمل تشييد طرق جديدة، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية فى الجابون فى مجالات الكهرباء والصرف الصحى بهدف دعم جهود التنمية فى دولة الجابون

ورحب الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى عقب المباحثات مع نظيره الجابوني، بالرئيس الجابونى والوفد المرافق له كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلده ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور

وثمن الرئيس السيسى العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بقصر الاتحادية. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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