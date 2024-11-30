عضو شعبة المواد الغذائية يكشف عن أفضل وقت لتخزين الزبدة والسمن البلدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية «عين لحماية التاجر والمستهلك»، أن موسم الشتاء هو الوقت المثالي لتخزين الزبدة والسمن البلدي الفلاحي.

وأوضح المنوفي، في بيان له، اليوم السبت، أن هذا الموسم يشهد توافر الخضرة والبرسيم، مما يساعد في تحسين تغذية المواشي وبالتالي إنتاج لبن عالي الدسم، وهو ما يعكس جودة الزبدة والسمن المنتج.

وأكد أن تخزين الزبدة والسمن البلدي في هذا الوقت يساعد في ضمان الحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية لأطول فترة ممكنة، وذلك نظرًا لاختلاف تغذية الحيوانات في الشتاء مقارنة ببقية فصول السنة، ما ينعكس بشكل إيجابي على المنتجات.

كما دعا التجار والمستهلكين إلى الاستفادة من هذه الفترة لتخزين المنتجات البلدي عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود لحماية مصالح كل من التاجر والمستهلك، مؤكدًا على دور جمعية «عين» في تقديم الدعم والتوجيه لضمان استدامة الأسواق المحلية والحفاظ على صحة المستهلكين.