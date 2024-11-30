مصطفى بكري ينعي المستشار جودت الملط بكلمات مؤثرة.. ويكشف موعد العزاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.

وقال مصطفى بكري، في تغريدة كتبها على موقع التغريدات القصيرة (إكس): «رحل المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق. رحل الرجل الذي كان يواجه الفساد والفاسدين بكل حسن. رحل الرجل النزيه الشريف بعد حياة تميزت بالعطاء والتضحية».

وكشف بكري، موعد عزاء المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، قائلًا: «عزاء سعادة المستشار الإثنين بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم».