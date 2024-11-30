أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة في سوريا تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة في سوريا تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تبدأ غدا.. تفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تبدأ غدا.. تفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

تبدأ غدا.. تفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تستعد المدارس على مستوى المحافظات، لانطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، بداية من غدًا الأحد الموافق 1 من ديسمبر.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

وتستمر امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأحد 1 ديسمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

ويتم عقد وإجراء امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وتُعقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل في المقررات الدراسية التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى موعد عقد الامتحانات، حيث قياس نواتج التعلم لدى الطلاب في مقررات هذه الفترة.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

- يقوم موجه أول كل مادة بإعداد 3 نماذج لامتحانات شهر نوفمبر.

- تُعقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- يتم ممارسة الدراسة باليوم الدراسي بشكل طبيعي دون إخلال.

- يتم تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر نوفمبر 2024.

اقرأ أيضاً
تفاصيل تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات نصف العام 2025 في المدارس والجامعات

تبدأ الأحد.. ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تصل لـ2 درجة.. تحذير عاجل لهؤلاء بشأن حالة الطقس اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق