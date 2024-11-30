تبدأ غدا.. تفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تستعد المدارس على مستوى المحافظات، لانطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، بداية من غدًا الأحد الموافق 1 من ديسمبر.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

وتستمر امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأحد 1 ديسمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر.

ويتم عقد وإجراء امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وتُعقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل في المقررات الدراسية التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى موعد عقد الامتحانات، حيث قياس نواتج التعلم لدى الطلاب في مقررات هذه الفترة.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

- يقوم موجه أول كل مادة بإعداد 3 نماذج لامتحانات شهر نوفمبر.

- تُعقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- يتم ممارسة الدراسة باليوم الدراسي بشكل طبيعي دون إخلال.

- يتم تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر نوفمبر 2024.