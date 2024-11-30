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مدبولي: تطبيق سياسة سعر الصرف المرن يحقق استدامة للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

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مدبولي: تطبيق سياسة سعر الصرف المرن يحقق استدامة للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

مدبولي: تطبيق سياسة سعر الصرف المرن يحقق استدامة للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - تصريحات رئيس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بدأت في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق استدامة للاقتصاد الوطني. 

 

وقال مدبولي، في تصريحات له عقب جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية في الجيزة والقاهرة، إن التحرك في نطاق هذه السياسة يعتبر طبيعيًا ومنطقيًا، حيث تراوحت حركة سعر الدولار بين 4% إلى 5%، من 47 جنيهًا إلى 49 جنيهًا، وهو ما يعكس مرونة في التعامل مع تقلبات السوق.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه السياسة تهدف إلى القضاء على مشاكل سوق الصرف السابقة التي كانت ترتبط بتثبيت سعر العملة بشكل غير مرن، مما كان يؤدي إلى حدوث فجوات كبيرة في سعر الصرف بعد فترة من الزمن. 

وأضاف أن تطبيق هذا النظام يعزز الثقة في الأسواق ويعطي المستثمرين والمواطنين راحة أكبر، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار مدبولي إلى أن هذا التوجه يسهم في معالجة التحديات الاقتصادية من خلال زيادة إيرادات العملة الأجنبية عبر قطاعات مثل الصناعة والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج. كما لفت إلى أهمية استقرار سعر الصرف في تعزيز الثقة بالسوق المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن الحكومة تواصل العمل على تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بأن هذا التحرك في إطار سياسة مرنة لسعر الصرف سيؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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