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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:32 مساءً -  حالة الطقس الأسبوع الجارى، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على الجنوب، بارد ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأسبوع الجاري

 حالة الطقس الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري  :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:22:21

درجة الحرارة الصغرى:14:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:19

درجة الحرارة الصغرى: 11:14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى: 08:07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:10

 


والرياح معتدلة تنشط على اغلب الانحاء  وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى
على فترات متقطعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية  على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى تكون كثيفة فى بعض المناطق  من بداية الأسبوع المقبل  وحتى يوم الأربعاء.


حالة الطقس  اليوم السبت 30-11-2024 في مصر

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة اليوم السبت، و من المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى السواحل الشمالية.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس  اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل إلى مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.6 متر.


خريطة سقوط الأمطار المتوسطة اليوم

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدن.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 11   والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 14

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 10 والعظمى 24
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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