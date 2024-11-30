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محافظ الجيزة يعاين المواقع المقترحة لإنشاء جراج لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يعاين المواقع المقترحة لإنشاء جراج لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يعاين المواقع المقترحة لإنشاء جراج لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم السبت بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية.  

المواقع المقترحة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين  

وخلال الجولة عاين المحافظ عدد من المواقع المقترحة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين بحى جنوب الجيزة موجها رئيس الحى بسرعة إخلاء أحد المواقع التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل المواجهة للمستشفى وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لها والاستعانة بأحد المكاتب الإستشارية المتخصصة لسرعة تخطيط وإنشاء الجراج والإنتهاء منه بالتزامن مع إفتتاح أعمال تطوير المستشفى. 

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وأشار المحافظ إلى أن مشروع إنشاء الجراج المتعدد الطوابق يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال جولته لتفقد أعمال تطوير المستشفى، والذى سيراعى خلال تخطيطه حركة المواطنين حيث سيتم توفير سلم للمشاة لنقل المترددين من وإلى المستشفى والجراج، كما سيتم دعمه بمصعد كهربائى لتسهيل حركة المرضى وذووي الإحتياجات الخاصة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه من المقرر إعادة التخطيط المرورى ورفع كفاءة وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى وإستحداث ساحات إنتظار لإستيعاب المركبات الخاصة بالمواطنين المترددين على المستشفى والمرافقين لهم خاصة بعد إنتهاء أعمال التطوير والتى من المقرر أن تضاعف الطاقة الإستيعابية للمستشفى.

الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بشارع ساقية مكى

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بشارع ساقية مكى بحى العمرانية، مشددا على سرعة إعداد الموقع وتأهيله لإقامة منافذ السلع التابعة للوزارة وإتاحة منتجاتها للمواطنين اسبوعيا بعد نجاح التجربة بالموقع الأول بشارع الصوامع بحى إمبابة.

كما وجه المحافظ رئيس حى العمرانية بمنع الإشغالات ورفع أية تعديات أو تجمعات للمخلفات والقمامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمتابعة الدورية للموقع للتأكد من جاهزيته إسبوعيا لإقامة السوق والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل الحركة المرورية بمحيطه، على أن يتم عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالشارع مع إنتهاء اليوم المقرر لإقامة السوق كل أسبوع.

وشملت جولة المحافظ تفقد جراج الحملة ومخازن حى العمرانية حيث قام المحافظ بمراجعة كشوف الحركة والصيانة ووارد وصادر المخازن للإطمئنان على إستقرار أعمال التدوين والأرشفة وسلامة السيارات والمعدات.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وأحمد جلال رئيس حى العمرانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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