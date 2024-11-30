أبرز رسائل السيسي ونظيره الجابوني خلال مؤتمر صحفي بالاتحادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ورحب الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى عقب المباحثات مع نظيره الجابوني، بالرئيس الجابونى والوفد المرافق له كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلده ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور

وثمن الرئيس السيسى العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون



ومن جانبه وجه الرئيس الجابونى الشكر للرئيس السيسي وللشعب المصري على الدعم والمحبة الذي قوبل بها والوفد المرافق له.

وقال الرئيس الجابوني في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي اليوم إنه استمتع بزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية في مصر مهنئًا الرئيس السيسي على تشييد العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، قائلًا: أتمنى أن تكون في دولتنا مثل هذه الإنجازات

ودعا الرئيس الجابوني الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين للاستثمار في الجابون في كافة المجالات



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