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وزير الخارجية يؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:02 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالات هاتفيا مع نظيره السوري بسام صباغ، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في شمال سوريا، خاصة في إدلب وحلب.

وأكد وزير الخارجية لنظيره السوري، موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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