وزير الخارجية يؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:02 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالات هاتفيا مع نظيره السوري بسام صباغ، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في شمال سوريا، خاصة في إدلب وحلب.

وأكد وزير الخارجية لنظيره السوري، موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة.