بدوي يشارك في الاجتماع الدوري لجمعية مهندسي البترول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:50 مساءً - شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الشهري والمحاضرة العلمية الخاصة بجمعية مهندسي البترول الفرع المصري للتأكيد على تبادل المعرفة والخبرات ودعم التطوير والابتكار في قطاع البترول والغاز المصري.

قام المهندس سعيد عبد المنعم رئيس جمعية مهندسي البترول الفرع المصري بالترحيب بالمهندس كريم بدوي والتأكيد على الالتزام بدعم مجتمع البترول والغاز المصري انطلاقا من رؤية الجمعية لربط مجتمع عالمي من المهندسين والعلماء ومتخصصي الطاقة ذوي الصلة لتبادل المعرفة والابتكار وتطوير كفاءتهم الفنية والمهنية فيما يتعلق باستكشاف وتطوير وإنتاج البترول والغاز وموارد الطاقة لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومأمون ومستدام.

الجمعية تعزز التواصل مع 145 دولة لتحقيق مستقبل أمن للطاقة

حيث أن الجمعية تعزز التواصل ونقل الخبرات على مستوى أكثر من 145 دولة حول العالم.

وقد قام السيد المهندس كريم بدوي بالتأكيد على دور جمعية مهندسي البترول في دعم الكوادر الفنية على مستوى القطاع ودورها في المجتمع المصري.

حيث تقوم الجمعية في الفرع المصري بالعديد من الخدمات لنقل المعرفة على سبيل المثال الإجتماع العلمي الشهري وورش العمل في حقول البترول والغاز، وكذلك المكتبة الرقمية العلمية الخاصة بالأكاديمية العربية للبترول والغاز التي انشئت بالشراكة بين القسم المصري وجمعية بيوبترو بجامعة ماريتا بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتوي على ما يقارب من ثلاثمائة محاضرة في مختلف التخصصات متاحة بشكل مجاني للمهتمين بمجال البترول والغاز حيث ساهمت في نقل الخبرات على مستوى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وكذلك أشاد المهندس كريم بدوي ببرامج الجمعية المختلفة مثل برنامج Energy4me وهو برنامج يدعم التعريف بقطاع الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة والحفاظ على الطاقة، وكذلك مبادئ السلامة والصحة والمحافظة على البيئة وهو برنامج موجه لطلبة المدارس في الأعمار المختلفة لدعم خلق جيل ذو وعي بتحديات الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وكذلك التشجيع على الانضمام للتخصصات العلمية في الجامعات.

وزير البترول يشكر أعضاء الجمعية علي ما يقدموه من مجهودات تخدم قطاع الطاقة

في نهاية الاجتماع قام المهندس كريم بدوي بتوجيه كلمة للحضور عن محاور تطوير القطاع المصري ووجه شكر للجمعية والأعضاء على دورهم في نقل الخبرات والذي له دور في دعم هذه المحاور.

وقام المهندس سعيد عبد المنعم بتوجيه الشكر للسيد الوزير على دعمه الدائم حيث أن المهندس كريم بدوي عضو بالجمعية وكان أحد الأعضاء الفاعلين بمجلس إدارة الجمعية وكذلك توجه بالشكر لجميع الحضور ولكل المتطوعين وللشركات الداعمة لدور الجمعية.

حضر الاجتماع كل من م ايهاب رجائي وكيل اول الوزاره للإنتاج وم. صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ولفيف من قيادات قطاع البترول والشركات وطلاب جامعات مصر

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