اهتمام كبير يسبق انطلاق المؤتمر العلمي الثاني لكلية آداب كفر الشيخ الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - تستعد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ لإطلاق المؤتمر العلمي الثاني يوم الأربعاء المقبل 4 ديسمبر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، تحت عنوان "العلوم الإنسانية وبناء الإنسان في ضوء الجمهورية الجديدة"، برعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ و الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل ابراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور وليد البحيرى عميد كلية الآداب و رئيس المؤتمر، والدكتور حسام المسيري وكيل الكلية ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد أبوعرب رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور هشام أبو النجاه رئيس لجنة الفحص واستقبال الأبحاث.

يشهد المؤتمر العلمي الثاني لكلية آداب كفر الشيخ حضور نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف الجامعات المصرية، والمؤسسات العلمية المحلية و لفيف من الشخصيات التنفيذية و الشخصيات العامة والتنفيذية والبرلمانية و الاعلامية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور العلوم الإنسانية في بناء الإنسان المصري المتكامل ودعم أهداف الجمهورية الجديدة، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع يقوم على العلم والثقافة.

جدول أعمال شامل ومشاركات بارزة

من المقرر أن يتضمن مؤتمركلية آداب كفر الشيخ العلمي الثاني جلسات علمية مكثفة وورش عمل تناقش 7 محاور متنوعة، من بينها:

- دور الدراسات اللغوية والأدبية في بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة

- أهمية الإعلام في بناء الإنسان ومواجهة التحديات المعاصرة

- الآثار والفنون والتكنولوجيا ودورهم في بناء الإنسان.

- دور الدراسات التاريخية في بناء الإنسان وسط التغيرات الإقليمية والدولية

- بناء الإنسان المعاصر من خلال مؤسسات المعلومات في عصر الجمهورية الجديدة

- أهمية الدراسات النفسية والفلسفية والاجتماعية في بناء الإنسان في عصر الجمهورية الجديدة

- دور الدراسات البيئية والجغرافية في بناء الإنسان في عصر الجمهورية الجديدة.

وسيشارك في المؤتمر الدكتور محمد عبد العال، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة مها عبد الله، عميدة كلية الآداب، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين والخبراء الدوليين.

رسالة المؤتمر

يأتي هذا الحدث العلمي في إطار حرص كلية الآداب على تأكيد أهمية العلوم الإنسانية في بناء الإنسان المصري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة و مناقشة القضايا المعاصرة وتقديم حلول مبتكرة تدعم رؤية الجمهورية الجديدة.

اهتمام واسع بالمؤتمر

ويحظى المؤتمر العلمي الثاني لكلية آداب كفر الشيخ باهتمام واسع من المؤسسات الأكاديمية، حيث من المتوقع أن يستقطب عددًا كبيرًا من المشاركين والمهتمين بالعلوم الإنسانية.

وتعد هذه الدورة فرصة متميزة لتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والدولية.

منصة علمية للمستقبل

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العلمي الثاني لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، يترقب الجميع مناقشات ثرية وأفكارًا ملهمة تسهم في تعزيز دور العلوم الإنسانية في بناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية التي تتبناها الجمهورية الجديدة.