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عاجل - بيان مهم من معهد الفلك بشأن زلزال اليوم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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عاجل - بيان مهم من معهد الفلك بشأن زلزال اليوم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

عاجل - بيان مهم من معهد الفلك بشأن زلزال اليوم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية بيانا مساء اليوم، تحدث فيه عن تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات المصرية.

وقال معهد الفلك في بيان أصدره الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصدت اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 710 كلم عن القاهرة، مضيفا أن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان عمقها 42 كيلو متر.

وأضاف معهد الفلك أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزهة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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