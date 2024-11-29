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المندوب الدائم لمصر في جنيف يبحث مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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المندوب الدائم لمصر في جنيف يبحث مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التعاون المشترك - أخبار كلمتك

المندوب الدائم لمصر في جنيف يبحث مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:46 مساءً - بحث مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير علاء حجازي، خلال اجتماع، اليوم الجمعة، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار برنامج التعاون الفني وبناء القدرات، والذي يعكس التزام مصر بتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع الجهود الوطنية الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات المهمة على صعيد ملف حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وبخاصة الجهود الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة مصر لتقاريرها الوطنية الدورية أمام اللجان التعاقدية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة مناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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