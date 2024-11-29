نعمل اللي إحنا عاوزينه، تصرف مفاجئ من شيرين خلال حفلها بالكويت (فيديو) - أخبار كلمتك

نعمل اللي إحنا عاوزينه، تصرف مفاجئ من شيرين خلال حفلها بالكويت (فيديو) - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة تعلن دخولها حيي الفرقان والأعظمية في حلب - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة تعلن دخولها حيي الفرقان والأعظمية في حلب - أخبار كلمتك

هل ستتولى أي منصب في اتحاد الكرة؟ أحمد مجاهد يرد على كلمتك - أخبار كلمتك

هل ستتولى أي منصب في اتحاد الكرة؟ أحمد مجاهد يرد على كلمتك - أخبار كلمتك

علي محسن الأحمر يتحدث عن رفع هذا العلم بعدن - أخبار كلمتك

علي محسن الأحمر يتحدث عن رفع هذا العلم بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:02 - تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت.. مصطفى بكري يكشف حقيقة فيديومزيف له عبر الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:02 - تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت.. مصطفى بكري يكشف حقيقة فيديومزيف له عبر الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل وتحذر من أمطار وشبورة ورياح - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل وتحذر من أمطار وشبورة ورياح - أخبار كلمتك

فقدان 100 شخص بعد انقلاب قاربهم بنهر النيجر شمال نيجيريا - أخبار كلمتك

فقدان 100 شخص بعد انقلاب قاربهم بنهر النيجر شمال نيجيريا - أخبار كلمتك

لماذا حققت النيابة مع شوبير في قضية وفاة أحمد رفعت؟ الكابتن يكشف بعض الحقائق - أخبار كلمتك

لماذا حققت النيابة مع شوبير في قضية وفاة أحمد رفعت؟ الكابتن يكشف بعض الحقائق - أخبار كلمتك

هكذا يبدو اهم الخطوط بالعاصمة عدن الليلة (لايصدق) - أخبار كلمتك

هكذا يبدو اهم الخطوط بالعاصمة عدن الليلة (لايصدق) - أخبار كلمتك

قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى بكري: سقوط سوريا يخدم مخططات نتنياهو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري: سقوط سوريا يخدم مخططات نتنياهو - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: سقوط سوريا يخدم مخططات نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن تفاقم الأوضاع في غزة يخدم المخطط الصهيوني الذي يريد إقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، التي تحدث عنها نتنياهو.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن هناك وكلاء عن إسرائيل وأمريكا هم من يقوموا بمهمة اقتحام سوريا بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، موضحاً أن شخصيات مهمة في سوريا نفت سيطرة الإرهابين على حلب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإرهابيين فشلوا في الدخول إلى حلب، والجيش السوري نجح في دحر المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن هدف الإرهابيين من الهجوم هو تطويق مدينة حلب التي تؤدي إلى إسقاط سوريا".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق