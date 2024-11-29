مصطفى بكري: سقوط سوريا يخدم مخططات نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن تفاقم الأوضاع في غزة يخدم المخطط الصهيوني الذي يريد إقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، التي تحدث عنها نتنياهو.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن هناك وكلاء عن إسرائيل وأمريكا هم من يقوموا بمهمة اقتحام سوريا بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، موضحاً أن شخصيات مهمة في سوريا نفت سيطرة الإرهابين على حلب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإرهابيين فشلوا في الدخول إلى حلب، والجيش السوري نجح في دحر المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن هدف الإرهابيين من الهجوم هو تطويق مدينة حلب التي تؤدي إلى إسقاط سوريا".