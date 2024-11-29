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تصل لـ 2 مئوية بسانت كاترين، درجات الحرارة غدا السبت 30- 11- 2024 بمصر - أخبار كلمتك

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تصل لـ 2 مئوية بسانت كاترين، درجات الحرارة غدا السبت 30- 11- 2024 بمصر - أخبار كلمتك

تصل لـ 2 مئوية بسانت كاترين، درجات الحرارة غدا السبت 30- 11- 2024 بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:12 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة غدا السبت، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 

الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 11   والعظمى 21

سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 14

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 10 والعظمى 24

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس  الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل إلى مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.6 متر.

خريطة سقوط الأمطار المتوسطة غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة السواحل الشمالية الغربية  وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة غدا.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء  والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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