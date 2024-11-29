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السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد - أخبار كلمتك

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السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد - أخبار كلمتك

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السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:24 مساءً - السكك الحديد قررت الهيئة القومية للسكك الحديد إجراء بعض التعديلات على التشغيل اعتبارا من غد السبت وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء.

غدا تعديل جديد للسكك الحديد 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد سيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحًا.

تعديلات جديدة بالسكك الحديد

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر “على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بامتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024”.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

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ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ].

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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