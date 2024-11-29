جدول اختبارات شهر نوفمبر 2024 للصفوف الابتدائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024.. أعلنت المديريات التعليمية المختلفة جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024، لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، لذلك تتزايد معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 استعدادًا لخوضها في الأوقات المحددة لكل مادة دراسية.

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جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 في الجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 وتنتهي يوم الأربعاء 4 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالجيزة

- يعقد امتحان اللغة العربية، يوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

- يعقد امتحان الرياضيات، يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.

- يعقد امتحان اللغة الإنجليزية، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.

- يعقد امتحان متعدد التخصصات والتربية الدينية، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية في الجيزة

- يعقد امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.

- يعقد امتحان مادتي الرياضيات وICT تكنولوجيا المعلومات، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025، لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية، لطلاب التعليم الفني وتأتي كما يلي:

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي 11 يناير 2025.

ـ تنطلق امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ابتداءً من 11 يناير حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر.

ـ تنطلق امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 11 يناير المقبل إلكترونيًا على موقع الوزارة.

ـ يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية للطلاب المصريين بداية من 18 يناير.

ـ يقيم طلاب الصفوف الأولى في شهر يناير المقبل.

ـ 23 يناير 2025 أخر يوم بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين.

ـ 6 فبراير 2025 أخر يوم بإجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل.