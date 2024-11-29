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"العامة للبترول" تنجح فى إضافة بئرين بحريين للإنتاج بإجمالى 1000 برميل يوميًا - أخبار كلمتك

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"العامة للبترول" تنجح فى إضافة بئرين بحريين للإنتاج بإجمالى 1000 برميل يوميًا - أخبار كلمتك

"العامة للبترول" تنجح فى إضافة بئرين بحريين للإنتاج بإجمالى 1000 برميل يوميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:45 مساءً -  قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتفقد اعمال الحفار البترولى البرى MDC4 التابع للشركة الحديثة للحفر، والذي يقوم حاليًا بحفر "بئر غارب 277 " التنموي الانتاجي التابع للشركة العامة للبترول.

وضع البئر علي الإنتاج بإجمالي 200 برميل يوميا 

وخلال الجولة التقى بدوى بفريق العمل بمنطقة الحفر، الذى اوضح أنه من المخطط وضع البئر على الإنتاج خلال اسبوعين بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمعدل إنتاج حوالى 200 برميل يوميا.

كما استعرض الوزير مع فريق العمل الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة لتكثيف اعمال الحفر، وعدد الحفارات اللازمة للعمل فى المنطقة مع مراعاة ترشيد الانفاق دون المساس بالعملية الإنتاجية، وكذلك إدارة الخزانات البترولية بآلية تحقق الاستغلال الأمثل منها، لافتًا إلى ان الوزارة وهيئة البترول لا تتوانى فى تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك، موجهًا الشكر والتقدير لكافة العاملين فى الموقع، وطالبهم مجددًا باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواحهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للقطاع.

واطلع الوزير على برامج عمل الشركة الحالية والمستقبلية، حيث اوضح المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول إنه بالرغم من التحديات وبدعم وزارة البترول والهيئة المصرية العامه للبترول لتوفير احتياجات الشركة العامة لزيادة الإنتاج، نجحت الشركة فى وضع منصة الإنتاج البحرى الجديده GG 83/3 على الإنتاج بعد استكمال أعمال إنشاءات المنصة وإنشاء تسهيلات الإنتاج وخط الإنتاج للربط على أقرب منصة بحرية وقد تم وضع أول بئرين على الإنتاج باجمالى حوالى 1000 برميل زيت يوميًا، وجارى حفر البئر الثالث حيث انه من المخطط حفر بئرين على نفس المنصة ليصل الإنتاج المخطط من المنصه الجديده إلى حوالى 2200 برميل يوميا خلال 3 اشهر القادمة.

رافق الوزير خلال جولته المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج  والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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