هيئة الدواء: دعم برامج توطين صناعة الأدوية وتشجيع الاستثمار المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - اجتمع الدكتور علي الغمرواي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتور مروان فتح الله، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلومات الدوائية (DIA). وذلك على هامش المؤتمر الذى تستضيفه مصر برعاية هيئة الدواء المصرية.

رئيس هيئة الدواء المصرية يجتمع مع رئيس جمعية المعلومات الدوائية لبحث أطر التعاون المختلفة

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية وجمعية المعلومات الدوائية في مجالات عديدة منها تنمية القدرات، التصنيع الدوائي والسياسات الدوائية.

جمعية المعلومات الدوائية

في هذا السياق، رحب د. علي الغمرواي بتعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية المعلومات الدوائية، مؤكدًا على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي ستسهم في تنمية القدرات وتعزيز الممارسات الجيدة في الصناعة الدوائية بمصر، بالإضافة إلي تعزيز جودة وأمان الأدوية وضمان فعالية الأدوية المتداولة بسوق الدواء في مصر.

فضلا عن أن الفرص الاستثمارية بقطاع الدواء المصري واعدة، والهيئة تسعى إلى دعم برامج توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وأن هذا التعاون يعكس التزام هيئة الدواء المصرية بتوسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال التطوير الدوائي، وذلك لتطبيق أحدث الأنظمة العالمية وتحقيق أفضل المعايير في التصنيع الدوائي والرعاية الصحية في مصر.

دعم برامج توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي

كما تم استعراض فرص تنمية القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات اليقظة الدوائية وممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بالإضافة إلى الدراسات الإكلينيكية.

ومن جانبه أوضح مروان فتح الله، المدير التنفيذي لجمعية المعلومات الدوائية فخره باستضافة مصر لمؤتمر DIA فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع هيئة الدواء المصرية (EDA)، وهى شراكة مثمرة، وأن جمعية المعلومات الدوائية على ثقة بأن الجهود المشتركة مع هيئة الدواء ستُضيف قيمة كبيرة إلى أنظمة الصحة الإقليمية.

كما يُعد مؤتمر DIA مثالًا رائعًا على تجسيد مهمتنا على أرض الواقع، حيث نوفر منصة رئيسية لتعزيز الحوار، ودفع التعاون، وتقديم الحلول بين الأطراف المعنية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك ممثلي السلطات الصحية، ورواد الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمرضى، وغيرهم.

تطوير السوق الدوائي وتطبيق أحدث الأنظمة

يعكس الاجتماع التزام هيئة الدواء المصرية بتوسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الدولية لتطوير السوق الدوائي وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية وتحقيق أفضل معايير الرعاية الصحية في مصر مما يعود بالنفع على النظام الرقابي بجمهورية مصر العربية، وانعكاس ذلك علي جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.