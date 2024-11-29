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البترول تبدأ أعمال الحفر التنموي في البئر "ارطا 92" ووضعه على خريطة الإنتاج - أخبار كلمتك

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البترول تبدأ أعمال الحفر التنموي في البئر "ارطا 92" ووضعه على خريطة الإنتاج - أخبار كلمتك

البترول تبدأ أعمال الحفر التنموي في البئر "ارطا 92" ووضعه على خريطة الإنتاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بجولة تفقدية لحقول شركة بتروبكر للبترول بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لدعم وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد باعتبارهم عصب العملية الإنتاجية والقوة الدافعة لتحقيق استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي واستدامة تلبية احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

بدأت الجولة بتفقد المهندس كريم بدوى يرافقه المهندس خالد منير رئيس شركة بتروبكر للبترول وإيمان هيل المدير العام لشركة فالكو انرجي بمصر، بدء اعمال الحفار البترولى البرى EDC64 التابع لشركة الحفر المصرية والذي يقوم حاليًا بحفر بئر تنموي انتاجي "ارطا 92" التابع لشركة بتروبكر للبترول.

وزير البترول يحاور فريق العمل للوقوف علي برنامج الحفر 

وأجرى المهندس كريم بدوى حوارا مع فريق العمل للوقوف على برنامج الحفر، حيث أوضح الفريق أن الحفار  سوف تبدأ أعمال الحفر اليوم، حتى يصل إلى عمق 4000 قدم ومخطط وضع على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال الحفر  بمعدل إنتاج حوالى 350 برميل زيت يوميًا.

ووجه المهندس كريم بدوى  التحية والشكر لكافة العاملين كونهم ابطال فى مواقع العمل ويعملون على مدار الـ 24 ساعة، وان لهم دور إيجابي على كل مواطن فى مصر من خلال زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، وطالبهم بالالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا عليهم، لافتًا إلى ان الوزارة وهيئة البترول مستمرون فى تقديم أوجه الدعم والتعاون لتكثيف برامج الحفر الاستكشافى والتنموى لتعظيم الإنتاج.

رافق الوزير خلال جولته المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج  والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس تامر إدريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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