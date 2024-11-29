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المتحف المصري بالتحرير يعرض مراحل ظهور وانتشار تماثيل الأوشبتي - أخبار كلمتك

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المتحف المصري بالتحرير يعرض مراحل ظهور وانتشار تماثيل الأوشبتي - أخبار كلمتك

المتحف المصري بالتحرير يعرض مراحل ظهور وانتشار تماثيل الأوشبتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - يعرض المتحف المصري بالتحرير بقاعتى عرض كنوز تانيس وبسوسنس بالدور العلوي بالمتحف، مجموعة من تماثيل الأوشبتي والتي عثر عليها بجبانة تانيس، وترجع لعهد بسوسنس الأول واوسركون الثاني.

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التماثل الأوشبتي المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير

وترجع كلمة أوشبتي مشتقة من الفعل المصري القديم وشب بمعنى يجيب أو مجيب ومن هنا جاءت تسمية تماثيل الأوشبتى بمعنى «التماثيل المجيبة». 

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وبدأ وضع «تماثيل الأوشبتى» فى المقابر ابتداء من المملكة المصرية القديمة (نحو 2600 - 2100 قبل الميلاد) وكانت على هيئة رؤوس بالحجم الطبيعي من الحجر الجيري الملون. وبمرور الوقت اتخذت شكل الجسم بالكامل ولكن في هيئة تماثيل صغيرة.

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بداية معروفة تماثيل الأوشبتي في مصر القديمة

وكان الغرض منها أن تُدفن مع المتوفى فى المقبرة لكى تقوم بدلًا عنه بالأعمال المختلفة فى حقول العالم الآخر مثل الزراعة والحصاد والري، وكانت تلك التماثيل تأخذ شكل المومياء، وتُصنع من مواد مختلفة كالأحجار والفيانس والبرونز والخشب والطين. وقد سجل عليها في مراحل من تاريخ مصر القديمة نصوص دينية كنوع من الخدمة الرمزية مرتبطة بمعتقدات قدماء المصريين وذلك ابتداء من الدولة الوسطى.

وتدرجت تلك التماثيل فى العدد خلال العصور المصرية القديمة إلى أن وصل عددها خلال عصر الدولة الحديثة لـ 365 تمثالًا، بعدد أيام السنة.

افتتاح المتحف المصري بالتحرير للزيارة

ويعد مبنى المتحف المصري بالقاهرة أول بناء تم تخصيصه بهدف أن يكون متحفًا للآثار، وتم اختيار تصميمه من ضمن 73 تصميمًا قدمت في الماضي للمسؤولين بينما فاز تصميم المهندس الفرنسي مارسيل دورنيون.

ويضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني الروماني.

تصميم المتحف المصري بالتحرير

يتكون المتحف من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأرضي على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقًا للتسلسل التاريخي، أما الطابق العلوي فيضم مجموعات أثرية متنوعة، أهمها مجموعة يويا وثويا وكنوز تانيس وعدد كبير من مومياوات الحيوانات والطيور، إضافة إلى قطع أثرية تعبر عن الحياة اليومية والكتابة والديانة في مصر القديمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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