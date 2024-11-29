وقف بيع كراسات «سكن لكل المصريين 5 لمدة 3 أيام.. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - وقف بيع كراسات «سكن لكل المصريين 5.. يتساءل كثير من المواطنين عن سبب توقف بيع كراسات «سكن لكل المصريين 5 وهل سيستمر هذا التوقف لفترة طويلة أم لا؟ وما هي الفترة النهائية لبيع كراسات الشروط من أجل حجز شقق متوسطي ومحدودي الدخل؟

في السطور التالية نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بسبب توقف بيع كراسات «سكن لكل المصريين 5.

وتقدم كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ سبب وقف بيع كراسات «سكن لكل المصريين 5، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

آخر ميعاد لشراء كراسات «سكن لكل المصريين 5

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لــ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز ليكون ميعاد المد حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024.

سبب توقف بيع كراسات «سكن لكل المصريين 5

أعلنت هيئة البريد عن وقف بيع كراسات «سكن لكل المصريين 5 على أن تكون بداية توقف بيع الكراسات من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، ويوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، ويوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 ويأتي ذلك من أجل تسهيل عملية صرف المعاشات لكبار السن على مستوى الجمهورية.

وأكدت هيئة البريد أنه سيتم استئناف عملية بيع الكراسات بداية من يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، وأشارت أن بعد مدة التوقف المستمرة لثلاثة أيام متتالية سيكون الموعد النهائي لبيع كراسات «سكن لكل المصريين 5 يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

يأتي ذلك بعد قرار المدّ الذي تم تأكيده من خلال الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن يكون دفع رسوم جدية الحجز بمكاتب البريد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن مكاتب البريد في الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا على شراء كراسات «سكن لكل المصريين 5.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وذلك لضمان سلامة كبار السن من أصحاب المعاشات، وتجنب أي ازدحام قد يعوق عملية صرف المعاشات، وذلك يضمن تقديم خدمة صرف المعاشات لكبار السن في جميع المحافظات بالجودة المطلوبة.