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تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

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تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - شهد سوق اليوم الواحد الذي افتتح أبوابه اليوم بإمبابة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الأحياء المجاورة، مثل الوراق والمنيرة الغربية، وذلك للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي يقدمها السوق على السلع الأساسية.

ويأتي افتتاح هذا السوق في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بافتتاح هذا السوق، مؤكدين أنه يوفر لهم فرصة لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، قد افتتحا النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية. 

وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

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كما أكد الدكتور شريف فاروق أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية

وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه أوضح محافظ الجيزة أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

انعقاد سوق اليوم الواحد بشكل أسبوعي يوم الجمعة 

كما أكد المحافظ على انعقاد السوق بشكل أسبوعي يوم الجمعة على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقى أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن السوق يخدم أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، حيث يوفر السلع الغذائية واحتياجات الأسرة والخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل إلى ٣٠ %.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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