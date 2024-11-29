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السيسي: أهمية استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة - أخبار كلمتك

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السيسي: أهمية استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة - أخبار كلمتك

السيسي: أهمية استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - شدد  الرئيس السيسي على أهمية استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، معبرًا عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة، خاصةً المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأكد  الرئيس أن هذه المأساة تُظهر عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية. وشدد الرئيس على أهمية استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى معالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد  الرئيس التزام مصر بدعم صمود الشعب الفلسطيني، رافضًا تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة السلام والتعاون لتحقيق استقرار المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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