رياح وشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد السبت 30 نوفمبر 2024، حتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام المقبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس غدا السبت 30 نوفمبر 2024
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأشارت «الأرصاد»، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا السبت 30 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا السبت 30 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|13
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|24
|10
حالة الطقس يوم الأحد 1 ديسمبر 2024
وبينت «الأرصاد» حالة الطقس يوم الأحد، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة يوم الأحد 1 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 1 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|25
|11
حالة الطقس يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024
وذكرت بيان حالة الطقس يوم الإثنين، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|12
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|23
|07
|جنوب الصعيد
|25
|11
حالة الطقس يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح أحياناً، يوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|13
|السواحل الشمالية
|20
|14
|شمال الصعيد
|23
|08
|جنوب الصعيد
|24
|11
حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 4و5 ديسمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|19
|14
|شمال الصعيد
|23
|09
|جنوب الصعيد
|24
|11
درجات الحرارة يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|14
|السواحل الشمالية
|20
|14
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|24
|11
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