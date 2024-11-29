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رياح وشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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رياح وشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

رياح وشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد السبت 30 نوفمبر 2024، حتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام المقبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا السبت 30 نوفمبر 2024

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

وأشارت «الأرصاد»، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت 30 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا السبت 30 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 13
السواحل الشمالية 21 12
شمال الصعيد 22 08
جنوب الصعيد 24 10

حالة الطقس يوم الأحد 1 ديسمبر 2024

وبينت «الأرصاد» حالة الطقس يوم الأحد، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم الأحد 1 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 1 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 14
السواحل الشمالية 22 11
شمال الصعيد 22 08
جنوب الصعيد 25 11

حالة الطقس يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

وذكرت بيان حالة الطقس يوم الإثنين، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 12
السواحل الشمالية 21 12
شمال الصعيد 23 07
جنوب الصعيد 25 11

حالة الطقس يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح أحياناً، يوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 13
السواحل الشمالية 20 14
شمال الصعيد 23 08
جنوب الصعيد 24 11

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 4و5 ديسمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 14
السواحل الشمالية 19 14
شمال الصعيد 23 09
جنوب الصعيد 24 11

درجات الحرارة يوم الخميس 5 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 14
السواحل الشمالية 20 14
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 24 11

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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