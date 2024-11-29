خصم 30%، تعرف على أسعار الشنط في تخفيضات الجمعة البيضاء بمدينة نصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - انطلقت اليوم الجمعة فعاليات "الجمعة البيضاء" في أحد المولات الشهيرة بمنطقة مدينة نصر، حيث شهدت المتاجر والمحلات التجارية بداية موسم التخفيضات السنوي الذي يعيد البهجة للمتسوقين، وتستمر هذه الفعاليات ليوم واحد فقط، وهو يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، والذي أصبح من أبرز أيام التسوق في العديد من الدول حول العالم.

خصومات كبيرة على المنتجات في الجمعة البيضاء

وتتضمن العروض والتخفيضات المقدمة في الجمعة البيضاء هذا العام خصومات كبيرة على مختلف المنتجات، حيث تبدأ التخفيضات من 10% وتصل إلى 75% في بعض المتاجر، ويستطيع الزوار الاستفادة من هذه العروض المميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الملابس، والإلكترونيات، والأثاث، وأدوات التجميل، وغيرها من السلع التي تحظى بإقبال كبير من العملاء.

ويستقطب هذا اليوم آلاف المتسوقين الذين يحرصون على الاستفادة من الفرص الاستثنائية لتخفيض الأسعار، وسط أجواء حيوية تتخللها العروض المثيرة والمنافسات بين المتاجر، وفي الوقت ذاته، تشهد المواقع الإلكترونية أيضًا مشاركة واسعة من المتاجر الإلكترونية التي تقدم تخفيضات مماثلة، مما يسهم في جعل "الجمعة البيضاء" مناسبة عالمية لشراء المنتجات بأسعار مخفضة.

خصم ٣٠٪؜ على أسعار الشنط في الجمعة البيضاء

الشنط الكروس ٣١٥ جنيها

شنطه سواريه ٤٧٩ بدلا من ٧٩٩

شنطة يد ٥٥٩ بدلا من ٧٩٩

شنطة يد حجم صغير ٢٣٩ بدلا من ٢٩٩

شنطة ظهر ٥٥٩ بدلا من٦٩٩

شنطة ظهر حجم كبير ٧٩٩

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