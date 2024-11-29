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رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المستشفيات غدًا - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المستشفيات غدًا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المستشفيات غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا بجولة تفقدية تشمل عددًا من المستشفيات، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يتابع رئيس الوزراء خلال الجولة مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال المرضى، والإجراءات المتبعة لتحسين جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الطبي وسبل حلها.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي.

وسيرافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وعدد من المسؤولين المعنيين، للتأكد من تنفيذ الخطط الحكومية المقررة لتحسين المنظومة الصحية في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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