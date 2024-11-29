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جامعة الأزهر تكشف أسباب حريق المدينة الجامعية بأسيوط وحقيقة وجود إصابات - أخبار كلمتك

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جامعة الأزهر تكشف أسباب حريق المدينة الجامعية بأسيوط وحقيقة وجود إصابات - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تكشف أسباب حريق المدينة الجامعية بأسيوط وحقيقة وجود إصابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:32 مساءً -  اطمأن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على سلامة طلاب المدينة الجامعية بأسيوط إثر الحريق الذي نشب في الغرفة 414 بمبنى (ج).

 

حادث حريق المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بأسيوط 

 وتفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس  جامعة الأزهر  لفرع أسيوط، المدينة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة، ويتابع مع رئيس الجامعة الأحداث بصفة مستمرة؛ للوقوف على مستجداتها، مقدمًا الشكر لقوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.

 

سبب حريق جامعة الأزهر بأسيوط

 وأكد الأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ولا توجد إصابات؛ فقد وقع الحادث في أثناء صلاة الجمعة، ولم يكن هناك أحد من الطلاب داخل الغرفة أو الغرف المجاورة، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق فور نشوبه.

 

وأهاب المركز الإعلامي لـ جامعة الأزهر بوسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الصور المصاحبة لمثل هذه الموضوعات، وعدم اللجوء للصور الأرشيفية التي تضخم من الحدث؛ فتثير الفزع في نفوس الطلاب وأولياء الأمور مع أن الحريق محدود وتم السيطرة عليه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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