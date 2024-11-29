أرقام فلكية، تعرف على أسعار الجواكت والأحذية في تخفيضات "الجمعة البيضاء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - انطلقت اليوم فعاليات “الجمعة البيضاء” آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر، وهو يوم تقدم فيه المحال التجارية والمتاجر تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها.

حجم إقبال المواطنين على تخفيضات الجمعة البيضاء

ورصدت “كلمتك” حجم الإقبال المتوسط من المواطنين على المحال التجارية والمتاجر بمدينة 6 أكتوبر في "الجمعة البيضاء" لشراء مستلزماتهم في الجمعة البيضاء والاستفادة من التخفيضات المطروحة.

تخفيضات وعروض الجمعة البيضاء

كما رصدت عدسة “كلمتك” التخفيضات المتاحة في أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبدأ من 50% وتصل حتى 70%.

أسعار الأحذية الرياضية

13 ألف جنيه وبعد الخصم 10400 جنيه.

أسعار الجواكت والبلوفر والأحذية وبعض المنتجات العطرية

الجاكت 3890 جنيها

جاكت بـ 3990 جنيها

بلوفر بـ 1500 جنيه

الأحذية ـ 2290 بدلًا من 3290 جنيها

صابون يد 195 جنيها

الرزاز المعطر 345 جنيها

شمعة معطرة 425 جنيها

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