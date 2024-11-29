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أرقام فلكية، تعرف على أسعار الجواكت والأحذية في تخفيضات "الجمعة البيضاء" - أخبار كلمتك

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أرقام فلكية، تعرف على أسعار الجواكت والأحذية في تخفيضات "الجمعة البيضاء" - أخبار كلمتك

أرقام فلكية، تعرف على أسعار الجواكت والأحذية في تخفيضات "الجمعة البيضاء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - انطلقت اليوم فعاليات “الجمعة البيضاء” آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر، وهو يوم تقدم فيه المحال التجارية والمتاجر تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها.

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حجم إقبال المواطنين على تخفيضات الجمعة البيضاء

ورصدت “كلمتك” حجم الإقبال المتوسط من المواطنين على المحال التجارية والمتاجر بمدينة 6 أكتوبر في "الجمعة البيضاء" لشراء مستلزماتهم في الجمعة البيضاء والاستفادة من التخفيضات المطروحة.

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تخفيضات وعروض الجمعة البيضاء 

كما رصدت عدسة “كلمتك” التخفيضات المتاحة في أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبدأ من 50% وتصل حتى 70%.

أسعار الأحذية الرياضية 

13 ألف جنيه وبعد الخصم 10400 جنيه.

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أسعار الجواكت والبلوفر والأحذية وبعض المنتجات العطرية

الجاكت 3890 جنيها 
جاكت بـ 3990 جنيها
بلوفر بـ 1500 جنيه
الأحذية ـ 2290 بدلًا من 3290 جنيها
صابون يد 195 جنيها 
الرزاز المعطر 345 جنيها 
شمعة معطرة 425 جنيها 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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