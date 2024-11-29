آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم.. وموعد تحسن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:05 مساءً - حالة الطقس.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المتوسطة، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى، الآن، 22 درجة مئوية.

موعد تحسن درجات الحرارة في مصر

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء تحسن درجات الحرارة تدريجيا من اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه بداية من غد السبت 30 نوفمبر 2024 سنعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، الذي تسجل العظمى فيها على القاهرة الكبرى 22 أو 23 درجة مئوية.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن هناك اعتدال في سرعة الرياح واستقرار الأحوال الجوية بشكل كبير بداية من اليوم الجمعة، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وعودة قيم درجات الحرارة للمعدلات بعد الانخفاضات التي شاهدناها الأيام الماضية.