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آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم.. وموعد تحسن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

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آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم.. وموعد تحسن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم.. وموعد تحسن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:05 مساءً - حالة الطقس.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المتوسطة، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى، الآن، 22 درجة مئوية.

موعد تحسن درجات الحرارة في مصر

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء تحسن درجات الحرارة تدريجيا من اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه بداية من غد السبت 30 نوفمبر 2024 سنعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، الذي تسجل العظمى فيها على القاهرة الكبرى 22 أو 23 درجة مئوية.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن هناك اعتدال في سرعة الرياح واستقرار الأحوال الجوية بشكل كبير بداية من اليوم الجمعة، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وعودة قيم درجات الحرارة للمعدلات بعد الانخفاضات التي شاهدناها الأيام الماضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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