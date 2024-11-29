مصطفى بكري: الشعب السوري لن يتسامح مع أي معارض يضع يده في يد عملاء نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:49 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المؤامرة على سوريا العروبة تقف خلفها أطراف إقليمية ودولية.

وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، اليوم الجمعة: "هؤلاء الإرهابيون المرتزقة يمهدون الطريق لمخطط إسرائيل الذي تحدث عنه نتنياهو، هؤلاء مجرد أداة تحركها الصهيونية وعملائها في المنطقة، من أين جاءت الدبابات والمدرعات، من الذي سلح ومول، ولماذا الآن؟ الجيش العربي السوري سيقهر الخونة، وسينتصر، والشعب السوري لن يقبل بالخونة على أرضه، اليوم سوريا وغدا العراق، وهلم جرا".

وتابع: "الشعب السوري لن يتسامح مع أي معارض يضع يده في يد عملاء نتنياهو الذين تحركوا بأوامر تركية لتنفيذ المخطط الصهيوني وإسقاط النظام السوري، وتسليم سوريا إلى أسيادهم الصهاينة، لاحظ أنهم تحركوا بعد أن قال النتن ياهو، إن الأسد يلعب بالنار".

يذكر أن مصدر أمني بالحكومة السورية، أكد أن هناك معارك واشتباكات عنيفة من جهة غرب حلب لم تصل إلى حدود المدينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.