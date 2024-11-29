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المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم أسبوع «أنهار الخير» (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم أسبوع «أنهار الخير» (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم أسبوع «أنهار الخير» (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، أسبوع "نهار الخير" لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم المجتمع المدنى وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بدأت الفعاليات بتنظيم حفل زفاف جماعى لعدد 300 شاب وفتاة من أبناء محافظات الصعيد، بعد تسليمهم المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتخلل الحفل تقديم عروضا للموسيقات العسكرية وعدد من العروض الفنية والغنائية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة والفنانين ورموز المجتمع المدني.

وألقى اللواء أ.ح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، كلمة نقل خلالها تحية وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، كما وجه الشكر والتقدير للمشاركين فى تنفيذ فاعليات أسبوع "أنهار الخير".

كما ألقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة أعربت خلالها عن شكرها العميق للقوات المسلحة لتبنيها مثل تلك المبادارات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة والتى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصرى العظيم.

أسبوع أنهار الخير

أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير
أسبوع أنهار الخير

وتضمن أسبوع "أنهار الخير" مبادرة "كساء" والتي تم خلالها تنفيذ معرضاً للملابس لتوزيع 100 ألف قطعة ملابس ومستلزمات دراسية وأدوات منزلية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة طبية تستهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للعديد من الأسر، وتقديم عدد من الخدمات لذوى الهمم، فضلاً عن توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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