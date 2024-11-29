المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم أسبوع أنهار الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى أسبوع " أنهار الخير " لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وفى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بدأت الفعاليات بتنظيم حفل زفاف جماعى لعدد (300) شاب وفتاة من أبناء محافظات الصعيد، بعد تسليمهم.

كافة المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتخلل الحفل تقديم عروضًا للموسيقات العسكرية وعدد من العروض الفنية والغنائية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة والفنانين ورموز المجتمع المدنى.

فعاليات أسبوع أنهار الخير

وألقى اللواء أ ح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحية وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما وجه الشكر والتقدير للمشاركين فى تنفيذ فعاليات أسبوع " أنهار الخير ".

كما ألقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى كلمة أعربت خلالها عن شكرها العميق للقوات المسلحة لتبنيها مثل تلك المبادارات بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة والتى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصرى العظيم.

وتضمن أسبوع أنهار الخير مبادرة " كساء" التى تم خلالها تنفيذ معرضًا للملابس لتوزيع 100 ألف قطعة ملابس ومستلزمات دراسية وأدوات منزلية متنوعة، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية تستهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للعديد من الأسر، وتقديم عدد من الخدمات لذوى الهمم، فضلًا عن توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

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