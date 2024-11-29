تخصيص قطعة أرض لصالح " التموين" لإقامة صوامع غلال بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الهيئة العامة للسلع التموينية" لاستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.

وتأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الإستراتيجية في مختلف المحافظات

وهو ما يعكس استمرار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي حيث تعطي الحكومة المصرية هذا الملف أولوية كبيرة وتعمل على زيادة المخزون الإستراتيجي ليصل إلى مدد زمنية طويلة.

ياتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية، والتوسع في إقامة مشاريع البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية وإقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الاستراتيجية وصوامع الغلال في مختلف المحافظات.

افتتاح سوق اليوم الواحد بالجيزة

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل سعيد محافظ الجيزة النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

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